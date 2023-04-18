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Купить недвижимость возле озера в Каринтия, Австрия

Eisenkappel-Vellach
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Клагенфурт
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1 объект найдено
Замокв Клагенфурт, Австрия
Замок
Клагенфурт, Австрия
1 400 м²
€ 2,900,000
Исторический замок расположен в северной части Каринтии, Австрия. Замок, возрастом около 100…

Параметры недвижимости в Каринтия, Австрия

с бассейном
недорогая
элитное
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