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Квартиры в Каринтия, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Neuhaus, Австрия
Квартира 5 комнат
Neuhaus, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€319,000
Пентхаус 3 комнаты в Милльштатт-ам-Зе, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Милльштатт-ам-Зе, Австрия
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
€1,14 млн

Параметры недвижимости в Каринтия, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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