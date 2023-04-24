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Пентхаусы в Бургенланд, Австрия

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2 объекта найдено
Пентхаус 6 комнат в Бад-Тацмансдорф, Австрия
Пентхаус 6 комнат
Бад-Тацмансдорф, Австрия
6 Количество комнат 334 м² 5/2 Этаж
€ 4,000,000
Продается или с…
Пентхаус 8 комнат в Мюллендорф, Австрия
Пентхаус 8 комнат
Мюллендорф, Австрия
8 Количество комнат 471 м² 6 Этаж
€ 1,850,000
Краткая информация об объекте: • находится в прекрасном состоянии, оснащен по последнему сл…

Параметры недвижимости в Бургенланд, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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