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Дома в Bezirk Wiener Neustadt, Австрия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Ebenfurth, Австрия
Дом 2 комнаты
Ebenfurth, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 580,000

Параметры недвижимости в Bezirk Wiener Neustadt, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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