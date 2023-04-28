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Жильё в Bezirk Wels-Land, Австрия

Мархтренк
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2 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Stadl-Paura, Австрия
Вилла 8 комнат
Stadl-Paura, Австрия
8 Количество комнат 240 м²
€ 450,000
В очень тихом и …
Вилла 4 комнаты в Мархтренк, Австрия
Вилла 4 комнаты
Мархтренк, Австрия
4 Количество комнат 175 м²
€ 629,000
Обладая эксклю…

Параметры недвижимости в Bezirk Wels-Land, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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