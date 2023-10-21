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Квартиры в Вайц, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Гляйсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Гляйсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€298,500

Параметры недвижимости в Вайц, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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