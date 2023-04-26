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Жильё в Тульн, Австрия

Клостернойбург
1
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Weidlingbach, Австрия
Квартира 3 комнаты
Weidlingbach, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 460,000

Параметры недвижимости в Тульн, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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