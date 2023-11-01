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Дома в Bezirk Steyr-Land, Австрия

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Aschach an der Steyr, Австрия
Вилла 4 комнаты
Aschach an der Steyr, Австрия
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Продается полностью меблированный дом с бассейном в тихой зеленой сельской местности. Дом н…
€330,000

Параметры недвижимости в Bezirk Steyr-Land, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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