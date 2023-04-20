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Купить недвижимость в Bezirk Steyr-Land, Австрия

1 объект найдено
Вилла 4 комнатыв Pichlern, Австрия
Вилла 4 комнаты
Pichlern, Австрия
4 Количество комнат 91 м²
€ 385,000
Продается полностью меблированный дом с бассейном в тихой зеленой сельской местности. Дом н…

Параметры недвижимости в Bezirk Steyr-Land, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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