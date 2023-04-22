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Виллы в Санкт-Пёльтен, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
Вилла 10 комнат
Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
10 Количество комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 620,000
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…

Параметры недвижимости в Санкт-Пёльтен, Австрия

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