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Купить квартиру в Bezirk St Johann im Pongau, Австрия

Бад-Хофгастайн
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1 объект найдено
Квартира 12 комнатв Бад-Хофгастайн, Австрия
Квартира 12 комнат
Бад-Хофгастайн, Австрия
12 Количество комнат
€ 3,000,000
Эта вилла расположена почти в центре Бад-Хофгаштайна рядом с пешеходной зоной с множеством р…

Параметры недвижимости в Bezirk St Johann im Pongau, Австрия

с бассейном
недорогая
элитное
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