Купить вилла в Bezirk Spittal an der Drau, Австрия

Вилла 6 комнат Flattach, Австрия 6 Количество комнат 212 м² Количество этажей 2

€ 1,750,000

Вы ищете Ваш "идеальный объект недвижимости"? Тогда у нас есть объект для Вас! Отдых и дохо…