Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Бургенланд
  4. Оберварт
  5. Пентхаусы

Купить пентхаус в Оберварт, Австрия

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 6 комнатв Бад-Тацмансдорф, Австрия
Пентхаус 6 комнат
Бад-Тацмансдорф, Австрия
6 Количество комнат 334 м² 5/2 Этаж
€ 4,000,000
Продается или с…

Параметры недвижимости в Оберварт, Австрия

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти