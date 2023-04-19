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Купить недвижимость в Оберварт, Австрия

Оберварт
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Пинкафельд
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3 объекта найдено
Пентхаус 6 комнатв Бад-Тацмансдорф, Австрия
Пентхаус 6 комнат
Бад-Тацмансдорф, Австрия
6 Количество комнат 334 м² 5/2 Этаж
€ 4,000,000
Продается или с…
Вилла 5 комнатв Пинкафельд, Австрия
Вилла 5 комнат
Пинкафельд, Австрия
5 Количество комнат 166 м²
€ 830,000
На продажу выставлен расположенный в престижном пригороде Вены участок с отдельным домом. Во…
Квартира 5 комнатв Оберварт, Австрия
Квартира 5 комнат
Оберварт, Австрия
5 Количество комнат 247 м² Количество этажей 2
€ 6,990,000
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Параметры недвижимости в Оберварт, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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