Купить недвижимость в Оберпуллендорф, Австрия

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Оберпуллендорф
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Квартира
Штейнберг, Австрия
9 742 м²
€ 99,000
Sunny building plot in a dreamlike holiday resort an hour from Vienna - pure holiday feeling…
Квартира
Штейнберг, Австрия
9 742 м²
€ 99,000
Солнечный участок под застройку в сказочном курорте в часе езды от Вены - чистое ощущение от…
Параметры недвижимости в Оберпуллендорф, Австрия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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