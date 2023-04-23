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Дома в Нойзидль-ам-Зе, Австрия

Нойзидль-ам-Зе
3
3 объекта найдено
Дом в Йоис, Австрия
Дом
Йоис, Австрия
115 м²
€ 499,890
5 Таунхаусы ПРОДАНЫ - готовы к строительству - с 115 до 127 кв.м (в зависимости от типа дома…
Дом в Йоис, Австрия
Дом
Йоис, Австрия
120 м²
€ 499,946
5 Таунхаусы ПРОДАНЫ - готовы к строительству - с 115 до 127 кв.м (в зависимости от типа дома…
Дом в Йоис, Австрия
Дом
Йоис, Австрия
120 м²
€ 499,778
5 Таунхаусы ПРОДАНЫ - готовы к строительству - с 115 до 127 кв.м (в зависимости от типа дома…

Параметры недвижимости в Нойзидль-ам-Зе, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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