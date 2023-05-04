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Жильё в Bezirk Neunkirchen, Австрия

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Pettenbach, Австрия
Вилла 8 комнат
Pettenbach, Австрия
8 Количество комнат 192 м² Количество этажей 3
€ 760,000
На продажу пред…

Параметры недвижимости в Bezirk Neunkirchen, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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