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Виллы в Bezirk Moedling, Австрия

Брайтенфурт
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1 объект найдено
Вилла в Брайтенфурт, Австрия
Вилла
Брайтенфурт, Австрия
603 м² Количество этажей 2
€ 1,600,000
В Западном Брайтенфурте на продажу выставлен дом на несколько семей с большим садом и крытым…

Параметры недвижимости в Bezirk Moedling, Австрия

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