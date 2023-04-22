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Жильё в Bezirk Moedling, Австрия

Gemeinde Giesshuebl
1
Gemeinde Kaltenleutgeben
1
Gemeinde Perchtoldsdorf
1
Брайтенфурт
1
7 объектов найдено
Дом 5 комнат в Brunn am Gebirge, Австрия
Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1 822 м²
€ 1,225,000
Красивый семейный дом в отличном месте Это уникальное ювелирное изделие можно найти всего в…
Дом 5 комнат в Brunn am Gebirge, Австрия
Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1 822 м²
€ 1,225,000
Красивый семейный дом в отличном месте Это уникальное ювелирное изделие можно найти всего в…
Дом 4 комнаты в Sulz im Wienerwald, Австрия
Дом 4 комнаты
Sulz im Wienerwald, Австрия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Мы рады представить вам виллу с уникальной концепцией стиля жизни! На лоне природы вы живет…
Дом 10 комнат в Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
Дом 10 комнат
Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 224 м²
€ 1,250,000
Это двухквартирный дом, построенный в 2016 году. 2 жилых дома, каждый с террасой и садом, у…
Дом 5 комнат в Brunn am Gebirge, Австрия
Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1 822 м²
€ 1,225,000
Красивый семейный дом в отличном месте Это уникальное ювелирное изделие можно найти всего в…
Квартира 4 комнаты в Giesshuebl, Австрия
Квартира 4 комнаты
Giesshuebl, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м²
Цена по запросу
Винодельческая деревня Гисхюбль расположена на юге на окраине федеральной столицы Вены и вст…
Вилла в Брайтенфурт, Австрия
Вилла
Брайтенфурт, Австрия
603 м² Количество этажей 2
€ 1,600,000
В Западном Брайтенфурте на продажу выставлен дом на несколько семей с большим садом и крытым…

Параметры недвижимости в Bezirk Moedling, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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