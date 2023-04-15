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Купить дом в Корнойбург, Австрия

Gemeinde Korneuburg
4
Корнойбург
4
Gemeinde Stockerau
1
9 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Langenzersdorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 175 м²
€ 690,000
Недалеко от Вены в Лангенцерсдорфе, всего в 15 минутах от городской черты, рядом с зоной отд…
Дом 7 комнатв Langenzersdorf, Австрия
Дом 7 комнат
Langenzersdorf, Австрия
7 Количество комнат 163 м²
€ 749,000
Этот дом на юго-западе, нуждающийся в ремонте, продается сам по себе. Строительные нормы: с…
Домв Langenzersdorf, Австрия
Дом
Langenzersdorf, Австрия
306 м²
€ 481,000
Рядом с городской территорией Вены, в популярном поселении, этот дом ( нуждается в ремонте )…
Дом 6 комнатв Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
6 Количество комнат 300 м²
€ 718,000
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ИЛИ ДВА-ЛЕМЕЙНЫЙ ДОМ с ГАРТЕНИДИЛЛОМ и КАЧЕЛЕФЕН И БАССЕЙНОМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ …
Дом 5 комнатв Langenzersdorf, Австрия
Дом 5 комнат
Langenzersdorf, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 475,000
Здесь вы можете посетить эту недвижимость онлайн: https://my.matterport.com/show/?m=S9te75d5…
Дом 4 комнатыв Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 649,000
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…
Дом 4 комнатыв Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 649,000
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…
Дом 4 комнатыв Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 629,000
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…
Дом 4 комнатыв Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 629,000
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…

Параметры недвижимости в Корнойбург, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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