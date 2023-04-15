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Купить недвижимость в Корнойбург, Австрия

Gemeinde Gerasdorf bei Wien
30
Gemeinde Korneuburg
8
Корнойбург
8
Gemeinde Stockerau
5
Штоккерау
3
50 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 852 м²
€ 645,000
Лофт-подобная мансардная квартира в великолепном дворце в Стокерау всего в 15 минутах от Ве…
Квартира 3 комнатыв Корнойбург, Австрия
Квартира 3 комнаты
Корнойбург, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1 552 м²
€ 649,000
Красивая дизайнерская мансардная квартира с солнечной террасой в центре Корнойбурга Вы ищет…
Квартира 4 комнатыв Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 852 м²
€ 645,000
Квартира 3 комнатыв Корнойбург, Австрия
Квартира 3 комнаты
Корнойбург, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1 552 м²
€ 649,000
Beautiful designer attic apartment with a sunny terrace in the heart of Korneuburg Are you …
Дом 4 комнатыв Langenzersdorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 175 м²
€ 690,000
Недалеко от Вены в Лангенцерсдорфе, всего в 15 минутах от городской черты, рядом с зоной отд…
Дом 7 комнатв Langenzersdorf, Австрия
Дом 7 комнат
Langenzersdorf, Австрия
7 Количество комнат 163 м²
€ 749,000
Этот дом на юго-западе, нуждающийся в ремонте, продается сам по себе. Строительные нормы: с…
Домв Langenzersdorf, Австрия
Дом
Langenzersdorf, Австрия
306 м²
€ 481,000
Рядом с городской территорией Вены, в популярном поселении, этот дом ( нуждается в ремонте )…
Квартира 4 комнатыв Корнойбург, Австрия
Квартира 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4 Количество комнат 104 м²
€ 379,000
ЗДЕСЬ вы можете посетить эту квартиру заранее: https://my.matterport.com/show/?m=hZhfxtyHkxy…
Квартира 3 комнатыв Gemeinde Stockerau, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gemeinde Stockerau, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 299,700
Квартира 4 комнатыв Gemeinde Harmannsdorf, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gemeinde Harmannsdorf, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 11 072 м²
€ 400,000
Квартира 3 комнатыв Корнойбург, Австрия
Квартира 3 комнаты
Корнойбург, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1 552 м²
€ 649,000
Квартира 4 комнатыв Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 852 м²
€ 645,000
Квартира 3 комнатыв Langenzersdorf, Австрия
Квартира 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 334,000
Квартира 4 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 399,000
Квартира 4 комнатыв Gemeinde Harmannsdorf, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gemeinde Harmannsdorf, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 11 072 м²
€ 400,000
Продается очень хороший мансардный дом с просторным открытым пространством с прекрасным видо…
Дом 6 комнатв Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
6 Количество комнат 300 м²
€ 718,000
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ИЛИ ДВА-ЛЕМЕЙНЫЙ ДОМ с ГАРТЕНИДИЛЛОМ и КАЧЕЛЕФЕН И БАССЕЙНОМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ …
Дом 5 комнатв Langenzersdorf, Австрия
Дом 5 комнат
Langenzersdorf, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 475,000
Здесь вы можете посетить эту недвижимость онлайн: https://my.matterport.com/show/?m=S9te75d5…
Квартирав Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира
Gerasdorf bei Wien, Австрия
€ 222,000
Продается новый строительный проект с 13 квартирами для недвижимости и пенсионного обеспечен…
Квартирав Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира
Gerasdorf bei Wien, Австрия
€ 222,000
Более 80 недавно построенных инвесторов - и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими…
Квартира 2 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 392 м²
€ 227,000
Квартира 2 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 332 м²
€ 229,000
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
Квартира 2 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 462 м²
€ 229,000
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
Квартира 3 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 582 м²
€ 344,000
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
Квартира 3 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 862 м²
€ 352,000
Квартира 2 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 612 м²
€ 223,000
Квартира 2 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 392 м²
€ 225,000
Квартира 2 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 122 м²
€ 228,000
Квартира 3 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 542 м²
€ 349,000
Квартира 2 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 392 м²
€ 229,000
Квартира 3 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 692 м²
€ 335,000
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…

Параметры недвижимости в Корнойбург, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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