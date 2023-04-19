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Купить квартиру в Кирхдорф-на-Кремсе, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Pettenbach, Австрия
Квартира 3 комнаты
Pettenbach, Австрия
3 Количество комнат 75 м²
€ 210,000
Описание объек…

Параметры недвижимости в Кирхдорф-на-Кремсе, Австрия

с бассейном
недорогая
элитное
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