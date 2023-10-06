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Виллы с видом на горы в Еннерсдорф, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Weichselbaum, Австрия
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Weichselbaum, Австрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Описание объекта 1 апарт-отель / мультипоколенный дом в термальной зоне в пограничном треуг…
€1,69 млн

Параметры недвижимости в Еннерсдорф, Австрия

недорогая
элитная
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