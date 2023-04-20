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Купить недвижимость в Bezirk Horn, Австрия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Muehlfeld, Австрия
Дом 4 комнаты
Muehlfeld, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 250,000
Отдельный дом с большими хозяйственными постройками, Wnfl. ок. 100м2, складское помещение ок…

Параметры недвижимости в Bezirk Horn, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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