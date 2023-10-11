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Дома в Bezirk Grieskirchen, Австрия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Waizenkirchen, Австрия
Дом 10 комнат
Waizenkirchen, Австрия
Комнаты 10
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Описание объекта: Предлагаемый здесь многоквартирный дом с большим потенциалом расположен в …
€450,000

Параметры недвижимости в Bezirk Grieskirchen, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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