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Купить квартиру в Грац-Умгебунг, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Feldkirchen bei Graz, Австрия
Квартира 4 комнаты
Feldkirchen bei Graz, Австрия
4 Количество комнат 86 м² Количество этажей 3
€ 271,399
  Начало строительства: май 2020 г. Сдача объекта: ожидается в конце 2022 г. Цен…

Параметры недвижимости в Грац-Умгебунг, Австрия

с бассейном
недорогая
элитное
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