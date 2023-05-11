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Жильё в Bezirk Gaenserndorf, Австрия

5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Droesing, Австрия
Дом 5 комнат
Droesing, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€ 135,000
Квартира 4 комнаты в Raasdorf, Австрия
Квартира 4 комнаты
Raasdorf, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
€ 720,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€ 475,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Obersiebenbrunn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Obersiebenbrunn, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
€ 445,000
Дом 4 комнаты в Raggendorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Raggendorf, Австрия
Комнаты 4
Площадь 205 м²
€ 470,000

Параметры недвижимости в Bezirk Gaenserndorf, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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