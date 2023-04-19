Купить пентхаус в Айзенштадт-Умгебунг, Австрия

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1 объект найдено
Пентхаус 8 комнатв Мюллендорф, Австрия
Пентхаус 8 комнат
Мюллендорф, Австрия
8 Количество комнат 471 м² 6 Этаж
€ 1,850,000
Краткая информация об объекте: • находится в прекрасном состоянии, оснащен по последнему сл…

Параметры недвижимости в Айзенштадт-Умгебунг, Австрия

с бассейном
недорогая
элитное
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