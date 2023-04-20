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Купить вилла в Bezirk Dornbirn, Австрия

Дорнбирн
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1 объект найдено
Вилла 10 комнатв Дорнбирн, Австрия
Вилла 10 комнат
Дорнбирн, Австрия
10 Количество комнат 600 м² Количество этажей 3
€ 10,000,000
Данный объект предлагает два варианта использования: Аренда: € 13 000,00 в месяц Покупка: € …

Параметры недвижимости в Bezirk Dornbirn, Австрия

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