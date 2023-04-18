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Купить дом в Bezirk Bruck an der Leitha, Австрия

Gemeinde Goettlesbrunn-Arbesthal
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5 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Gemeinde Goettlesbrunn-Arbesthal, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Goettlesbrunn-Arbesthal, Австрия
4 Количество комнат 107 м²
€ 347,500
Дом 5 комнатв Mannswoerth, Австрия
Дом 5 комнат
Mannswoerth, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 540,000
Жизнь в семейном жилом комплексе! www.rs85.at   10 бесплатных семейных домов с 2 га…
Дом 5 комнатв Mannswoerth, Австрия
Дом 5 комнат
Mannswoerth, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 540,000
Жизнь в семейном жилом комплексе! www.rs85.at   10 бесплатных семейных домов с 2 га…
Дом 5 комнатв Mannswoerth, Австрия
Дом 5 комнат
Mannswoerth, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 540,000
Жизнь в семейном жилом комплексе! www.rs85.at   10 бесплатных семейных домов с 2 га…
Дом 5 комнатв Mannswoerth, Австрия
Дом 5 комнат
Mannswoerth, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 540,000
Жизнь в семейном жилом комплексе! www.rs85.at   10 бесплатных семейных домов с 2 га…

Параметры недвижимости в Bezirk Bruck an der Leitha, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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