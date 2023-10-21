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Виллы в Bezirk Bregenz, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Хёхст, Австрия
Вилла 4 комнаты
Хёхст, Австрия
Комнаты 4
Площадь 117 м²
На продажу выставлен жилой дом с офисом, расположенный в районе Штайр-Ланд в Верхней Австрии…
€385,000

Параметры недвижимости в Bezirk Bregenz, Австрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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