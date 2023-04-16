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Купить вилла в Bezirk Baden, Австрия

Баден
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3 объекта найдено
Вилла 13 комнатв Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,740,000
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
Вилла 7 комнатв Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 7 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,900,000
Вилла 9 комнатв Баден, Австрия
Вилла 9 комнат
Баден, Австрия
9 Количество комнат 313 м²
€ 1,890,000
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Параметры недвижимости в Bezirk Baden, Австрия

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