Купить недвижимость в Bezirk Baden, Австрия

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23 объекта найдено
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Квартира 4 комнаты
Линдабрун, Австрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 359,000
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Этот современный дуплекс расположен на очень тихой улице в …
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 308,298
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты сво…
Дом 4 комнаты
Трайскирхен, Австрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
169 м²
€ 534,600
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 424,814
Giardino residential park In the Giardino Oberwaltersdorf residential park, you can choose …
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 549,366
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты св…
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 436,868
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 400,708
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 288,209
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
€ 428,832
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 336,423
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат
100 м²
€ 469,010
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 477,045
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 336,423
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 497,134
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты сво…
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 400,708
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты сво…
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 292,227
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 489,099
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Дом 11 комнат
Пфафштеттен, Австрия
11 Количество комнат
360 м²
Количество этажей 2
€ 2,490,000
Расположение о…
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
13 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 5,740,000
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
Вилла 7 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 3,900,000
Дом
Баден, Австрия
313 м²
Количество этажей 3
€ 1,890,000
Вы ищете новый стильный дом для большой семьи? Или же вы ищете виллу для сдачи квартир в аре…
Вилла 9 комнат
Баден, Австрия
9 Количество комнат
313 м²
€ 1,890,000
Вы ищете новый стильный дом для большой семьи? Или же вы ищете виллу для сдачи квартир в аре…
Шале 7 спален
Баден, Австрия
3 400 м²
€ 6,500,000
Историческая усадьба расположена в Бадене, Австрия. В шикарном доме в прошлом бывали различн…
Параметры недвижимости в Bezirk Baden, Австрия
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