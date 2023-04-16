Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Нижняя Австрия
  4. Bezirk Baden

Купить недвижимость в Bezirk Baden, Австрия

Баден
4
Трайскирхен
1
Трайскирхен
1
23 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Линдабрун, Австрия
Квартира 4 комнаты
Линдабрун, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 359,000
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Этот современный дуплекс расположен на очень тихой улице в …
Квартира 2 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 308,298
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты сво…
Дом 4 комнатыв Трайскирхен, Австрия
Дом 4 комнаты
Трайскирхен, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 169 м²
€ 534,600
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 424,814
Giardino residential park In the Giardino Oberwaltersdorf residential park, you can choose …
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 549,366
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты св…
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 436,868
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 3 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 400,708
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 2 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 288,209
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 3 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 428,832
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 2 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 336,423
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 100 м²
€ 469,010
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 3 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 477,045
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 2 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 336,423
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 497,134
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты сво…
Квартира 3 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 400,708
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты сво…
Квартира 2 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 292,227
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 489,099
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Дом 11 комнатв Пфафштеттен, Австрия
Дом 11 комнат
Пфафштеттен, Австрия
11 Количество комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 2,490,000
Расположение о…
Вилла 13 комнатв Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,740,000
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
Вилла 7 комнатв Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 7 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,900,000
Домв Баден, Австрия
Дом
Баден, Австрия
313 м² Количество этажей 3
€ 1,890,000
Вы ищете новый стильный дом для большой семьи? Или же вы ищете виллу для сдачи квартир в аре…
Вилла 9 комнатв Баден, Австрия
Вилла 9 комнат
Баден, Австрия
9 Количество комнат 313 м²
€ 1,890,000
Вы ищете новый стильный дом для большой семьи? Или же вы ищете виллу для сдачи квартир в аре…
Шале 7 спаленв Баден, Австрия
Шале 7 спален
Баден, Австрия
3 400 м²
€ 6,500,000
Историческая усадьба расположена в Бадене, Австрия. В шикарном доме в прошлом бывали различн…

Параметры недвижимости в Bezirk Baden, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти