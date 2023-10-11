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Квартиры с видом на горы в Shire of Mornington Peninsula, Австралия

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Мельбурн, Австралия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Мельбурн, Австралия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 13/21
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К #MALVERNCOLLECTIVE Поднявшись над фирменными зданиями наследия и воротами…
€1,74 млн

Параметры недвижимости в Shire of Mornington Peninsula, Австралия

недорогая
элитная
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