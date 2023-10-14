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Жильё с видом на горы в Брисбен, Австралия

квартиры
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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Брисбен, Австралия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Брисбен, Австралия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 19/20
Погрузитесь в захватывающие дух виды, изысканный дизайн и непревзойденную элегантность. Обши…
€3,33 млн

Параметры недвижимости в Брисбен, Австралия

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