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Квартиры с видом на горы в Австралии

Брисбен
3
Квинсленд
3
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Мельбурн, Австралия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Мельбурн, Австралия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 13/21
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К #MALVERNCOLLECTIVE Поднявшись над фирменными зданиями наследия и воротами…
€1,74 млн
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Брисбен, Австралия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Брисбен, Австралия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 19/20
Погрузитесь в захватывающие дух виды, изысканный дизайн и непревзойденную элегантность. Обши…
€3,30 млн

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