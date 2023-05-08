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Квартиры в Ереван, Армения
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1 506 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Ереван, Армения
1
1
42 м²
4/4
€ 95,295
Квартира 4 спальни
Ереван, Армения
4
1
90 м²
1/5
€ 99,833
Квартира 1 комната
Ереван, Армения
1
1
74 м²
1/13
€ 72,606
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
83 м²
2/8
€ 195,129
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
3
305 м²
16/16
€ 1,089,091
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
1
80 м²
15/16
€ 78,324
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
2
1
33 м²
2/7
€ 49,917
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
75 м²
2/9
€ 120,708
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
1
70 м²
9/9
€ 72,606
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
62 м²
5/9
€ 81,682
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
1
98 м²
6/9
€ 77,144
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
80 м²
5/5
€ 71,699
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
75 м²
8/9
€ 181,515
Квартира 1 комната
Ереван, Армения
1
1
28 м²
1/8
€ 30,858
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
90 м²
3/5
€ 213,280
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
82 м²
2/5
€ 106,186
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
110 м²
3/14
€ 81,682
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
4
1
90 м²
9/9
€ 117,985
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
1
90 м²
3/9
€ 176,977
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
116 м²
4/12
€ 308,576
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
77 м²
2/4
€ 110,724
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
3
1
100 м²
14/16
€ 104,371
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
83 м²
2/10
€ 131,599
Квартира 1 комната
Ереван, Армения
1
1
33 м²
3/5
€ 65,345
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
42 м²
2/4
€ 73,967
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
2
1
66 м²
7/9
€ 77,144
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
2
1
54 м²
9/11
€ 122,523
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
74 м²
3/3
€ 63,530
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
54 м²
4/5
€ 63,530
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
54 м²
1/9
€ 58,992
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Параметры недвижимости в Ереван, Армения
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