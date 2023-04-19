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Купить недвижимость в Ереван, Армения

1 объект найдено
Особняк 4 спальнив Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 3
€ 464,688
Продается трехэтажный частный дом, в городе Ереван, на 1-й улице административного района Да…

Параметры недвижимости в Ереван, Армения

с видом на горы
недорогая
элитное
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