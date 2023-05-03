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Особняки в Егвардский район, Армения

Бюрехаван
4
Егвард
3
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48 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Касах, Армения
Особняк 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 168,016
Особняк 3 спальни в Нор Гехи, Армения
Особняк 3 спальни
Нор Гехи, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 227,048
Особняк 4 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 4 спальни
Зовуни, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 135
Особняк 3 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 84,462
Особняк 2 спальни в Касах, Армения
Особняк 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 108,983
Особняк 7 спален в Мргашен, Армения
Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
10 Количество комнат 5 ванных комнат 578 м² Количество этажей 3
€ 354,195
Особняк 2 спальни в Егвард, Армения
Особняк 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² Количество этажей 3
€ 27,246
Особняк в Касах, Армения
Особняк
Касах, Армения
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 205 м² Количество этажей 2
€ 186,179
Особняк в Егвард, Армения
Особняк
Егвард, Армения
-1 Количество комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 99,901
Особняк 2 спальни в Арзни, Армения
Особняк 2 спальни
Арзни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 38,144
Особняк 3 спальни в Касах, Армения
Особняк 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 400 м² Количество этажей 1
€ 131,688
Особняк 3 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 62,665
Особняк 3 спальни в Нор Ачин, Армения
Особняк 3 спальни
Нор Ачин, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² Количество этажей 1
€ 52,675
Особняк 7 спален в Каренис, Армения
Особняк 7 спален
Каренис, Армения
8 Количество комнат 4 ванных комнат 637 м² Количество этажей 3
€ 245,212
Особняк 3 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 89,003
Особняк 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Особняк 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 49,951
Особняк 3 спальни в Мргашен, Армения
Особняк 3 спальни
Мргашен, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 77
Особняк в Канакераван, Армения
Особняк
Канакераван, Армения
-1 Количество комнат 15 000 м² Количество этажей 1
€ 82
Продается земельный участок, 1,5 га (15 000 кв.м.), огорожен забором, постоянный полив, 6 00…
Особняк 3 спальни в Мргашен, Армения
Особняк 3 спальни
Мргашен, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 69,931
Особняк 4 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 4 спальни
Зовуни, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 86,278
Особняк 2 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 2 спальни
Зовуни, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2/2 Этаж
€ 54,492
Особняк 7 спален в Арзни, Армения
Особняк 7 спален
Арзни, Армения
8 Количество комнат 3 ванных комнат 1 760 м² 1/4 Этаж
€ 179,822
Особняк 4 спальни в Егвард, Армения
Особняк 4 спальни
Егвард, Армения
5 Количество комнат 3 ванных комнат 375 м² Количество этажей 3
€ 204,343
Особняк 2 спальни в Аргел, Армения
Особняк 2 спальни
Аргел, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² Количество этажей 1
€ 27,246
Особняк 3 спальни в Мргашен, Армения
Особняк 3 спальни
Мргашен, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 49,951
Особняк 3 спальни в Бюрехаван, Армения
Особняк 3 спальни
Бюрехаван, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 2/2 Этаж
€ 29,970
Особняк 1 спальня в Касах, Армения
Особняк 1 спальня
Касах, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 72,655
Особняк 3 спальни в Аргел, Армения
Особняк 3 спальни
Аргел, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 480 м² 3/3 Этаж
€ 27,246
Особняк 3 спальни в Касах, Армения
Особняк 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 1/1 Этаж
€ 149,852
Особняк 5 спален в Гетамеч, Армения
Особняк 5 спален
Гетамеч, Армения
7 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² 1/3 Этаж
€ 54,492

Параметры недвижимости в Егвардский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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