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Realting.com
Армения
Котайкская область
Егвардский район
Квартиры
Квартиры в Егвардский район, Армения
Бюрехаван
16
Егвард
16
Нор Ачин
8
Квартира
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82 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Нор Ачин, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
5/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 1 комната
Егвард, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
3/4 Этаж
€ 30,424
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
2/5 Этаж
€ 102,626
Квартира 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
1/5 Этаж
€ 64,482
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
5/5 Этаж
€ 26,338
Квартира 2 спальни
Нор Артамет, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
5/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
3/9 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
4/4 Этаж
€ 51,767
Квартира 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни
Нор Гехи, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
5/5 Этаж
€ 47,226
Квартира 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
4/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 спальня
Егвард, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни
Зовуни, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
3/6 Этаж
€ 72,655
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
2/5 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3/4 Этаж
€ 50,859
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
1/5 Этаж
€ 47,226
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
4/5 Этаж
€ 60,849
Квартира 2 спальни
Зовуни, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
2/2 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
1/4 Этаж
€ 54,492
Вид во двор, вид на улицу, вид на город, вид на Арарат Описание Квартира расположена в цен…
Квартира 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
3/4 Этаж
€ 52,675
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
1/2 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 комната
Сараландж, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
4/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 1 комната
Егвард, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
3/4 Этаж
€ 30,879
Квартира 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
4/4 Этаж
€ 36,328
Квартира 1 спальня
Аргел, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
5/5 Этаж
€ 24,521
Квартира 1 спальня
Егвард, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1/5 Этаж
€ 33,603
Квартира 1 комната
Зовуни, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
2/2 Этаж
€ 20,434
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
4/4 Этаж
€ 14,531
Квартира 2 спальни
Зовуни, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/6 Этаж
€ 43,593
Квартира 2 спальни
Нор Ачин, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
4/5 Этаж
€ 67,206
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Параметры недвижимости в Егвардский район, Армения
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