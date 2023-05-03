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Квартиры в Егвардский район, Армения

Бюрехаван
16
Егвард
16
Нор Ачин
8
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82 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Нор Ачин, Армения
Квартира 1 спальня
Нор Ачин, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 5/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 1 комната в Егвард, Армения
Квартира 1 комната
Егвард, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 3/4 Этаж
€ 30,424
Квартира 2 спальни в Касах, Армения
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м² 2/5 Этаж
€ 102,626
Квартира 2 спальни в Егвард, Армения
Квартира 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/5 Этаж
€ 64,482
Квартира 1 комната в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 26,338
Квартира 2 спальни в Нор Артамет, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Артамет, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 5/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 3/9 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Касах, Армения
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 4/4 Этаж
€ 51,767
Квартира 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни в Нор Гехи, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Гехи, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 5/5 Этаж
€ 47,226
Квартира 2 спальни в Егвард, Армения
Квартира 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 спальня в Егвард, Армения
Квартира 1 спальня
Егвард, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни в Зовуни, Армения
Квартира 2 спальни
Зовуни, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 3/6 Этаж
€ 72,655
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 2/5 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни в Касах, Армения
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3/4 Этаж
€ 50,859
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/5 Этаж
€ 47,226
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 4/5 Этаж
€ 60,849
Квартира 2 спальни в Зовуни, Армения
Квартира 2 спальни
Зовуни, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Касах, Армения
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1/4 Этаж
€ 54,492
Вид во двор, вид на улицу, вид на город, вид на Арарат Описание Квартира расположена в цен…
Квартира 3 спальни в Касах, Армения
Квартира 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 3/4 Этаж
€ 52,675
Квартира 2 спальни в Касах, Армения
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/2 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 комната в Сараландж, Армения
Квартира 1 комната
Сараландж, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 4/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 1 комната в Егвард, Армения
Квартира 1 комната
Егвард, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 3/4 Этаж
€ 30,879
Квартира 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 4/4 Этаж
€ 36,328
Квартира 1 спальня в Аргел, Армения
Квартира 1 спальня
Аргел, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 24,521
Квартира 1 спальня в Егвард, Армения
Квартира 1 спальня
Егвард, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1/5 Этаж
€ 33,603
Квартира 1 комната в Зовуни, Армения
Квартира 1 комната
Зовуни, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 2/2 Этаж
€ 20,434
Квартира 1 комната в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м² 4/4 Этаж
€ 14,531
Квартира 2 спальни в Зовуни, Армения
Квартира 2 спальни
Зовуни, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/6 Этаж
€ 43,593
Квартира 2 спальни в Нор Ачин, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Ачин, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 4/5 Этаж
€ 67,206

Параметры недвижимости в Егвардский район, Армения

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