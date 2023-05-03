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Жильё в Егвардский район, Армения

Бюрехаван
20
Егвард
19
Нор Ачин
10
130 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Нор Ачин, Армения
Квартира 1 спальня
Нор Ачин, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 5/5 Этаж
€ 40,869
Особняк 3 спальни в Касах, Армения
Особняк 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 168,016
Квартира 1 комната в Егвард, Армения
Квартира 1 комната
Егвард, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 3/4 Этаж
€ 30,424
Квартира 2 спальни в Касах, Армения
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м² 2/5 Этаж
€ 102,626
Квартира 2 спальни в Егвард, Армения
Квартира 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/5 Этаж
€ 64,482
Квартира 1 комната в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 26,338
Особняк 3 спальни в Нор Гехи, Армения
Особняк 3 спальни
Нор Гехи, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 227,048
Квартира 2 спальни в Нор Артамет, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Артамет, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 5/5 Этаж
€ 49,951
Особняк 4 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 4 спальни
Зовуни, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 135
Особняк 3 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 84,462
Особняк 2 спальни в Касах, Армения
Особняк 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 108,983
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 3/9 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Касах, Армения
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 4/4 Этаж
€ 51,767
Особняк 7 спален в Мргашен, Армения
Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
10 Количество комнат 5 ванных комнат 578 м² Количество этажей 3
€ 354,195
Особняк 2 спальни в Егвард, Армения
Особняк 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² Количество этажей 3
€ 27,246
Особняк в Касах, Армения
Особняк
Касах, Армения
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 205 м² Количество этажей 2
€ 186,179
Квартира 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни в Нор Гехи, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Гехи, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 5/5 Этаж
€ 47,226
Квартира 2 спальни в Егвард, Армения
Квартира 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 спальня в Егвард, Армения
Квартира 1 спальня
Егвард, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни в Зовуни, Армения
Квартира 2 спальни
Зовуни, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 3/6 Этаж
€ 72,655
Особняк в Егвард, Армения
Особняк
Егвард, Армения
-1 Количество комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 99,901
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 2/5 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни в Касах, Армения
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3/4 Этаж
€ 50,859
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/5 Этаж
€ 47,226
Особняк 2 спальни в Арзни, Армения
Особняк 2 спальни
Арзни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 38,144
Особняк 3 спальни в Касах, Армения
Особняк 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 400 м² Количество этажей 1
€ 131,688
Особняк 3 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 62,665
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 4/5 Этаж
€ 60,849
Квартира 2 спальни в Зовуни, Армения
Квартира 2 спальни
Зовуни, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 49,951

Параметры недвижимости в Егвардский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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