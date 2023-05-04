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Квартиры в Yeghegnadzor Community, Армения

Ехегнадзор
5
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Ехегнадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
€ 39,300
Квартира 1 комната в Ехегнадзор, Армения
Квартира 1 комната
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 1/5
€ 27,103
Квартира 1 комната в Ехегнадзор, Армения
Квартира 1 комната
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
€ 31,621
Квартира 4 спальни в Ехегнадзор, Армения
Квартира 4 спальни
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
€ 58,724
Квартира 1 комната в Ехегнадзор, Армения
Квартира 1 комната
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
€ 18,069

Параметры недвижимости в Yeghegnadzor Community, Армения

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