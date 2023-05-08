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Особняки в Вайоцдзорская область, Армения

Джермук
3
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5 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Ехегнадзор, Армения
Особняк 3 спальни
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
€ 136,136
Особняк 2 спальни в Вернашен, Армения
Особняк 2 спальни
Вернашен, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
€ 32,673
Особняк 1 спальня в Джермук, Армения
Особняк 1 спальня
Джермук, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
€ 27,227
Особняк 5 спален в Джермук, Армения
Особняк 5 спален
Джермук, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
€ 272,273
Особняк 1 спальня в Джермук, Армения
Особняк 1 спальня
Джермук, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
€ 36,303

Параметры недвижимости в Вайоцдзорская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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