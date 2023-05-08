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Realting.com
Армения
Вайоцдзорская область
Жильё в Вайоцдзорская область, Армения
Джермук
32
Ехегнадзор
5
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38 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
72 м²
1/4
€ 54,455
Квартира 3 спальни
Джермук, Армения
4
1
85 м²
1/4
€ 38,118
Особняк 3 спальни
Ехегнадзор, Армения
4
2
245 м²
2
€ 136,136
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
74 м²
4/4
€ 29,950
Квартира 3 спальни
Джермук, Армения
4
1
70 м²
1/4
€ 40,841
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
40 м²
4/4
€ 20,874
Квартира 2 спальни
Ехегнадзор, Армения
3
1
74 м²
1/2
€ 39,480
Квартира 1 комната
Джермук, Армения
1
1
30 м²
3/4
€ 22,689
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
64 м²
3/9
€ 27,227
Квартира 1 комната
Ехегнадзор, Армения
1
1
17 м²
1/5
€ 27,227
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
66 м²
3/9
€ 36,303
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
60 м²
1/2
€ 29,950
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
75 м²
2/4
€ 40,841
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
66 м²
3/4
€ 49,917
Квартира 4 спальни
Ехегнадзор, Армения
5
1
120 м²
1/1
€ 58,992
Особняк 2 спальни
Вернашен, Армения
3
1
185 м²
2/2
€ 32,673
Квартира 1 спальня
Джермук, Армения
2
1
42 м²
3/5
€ 20,874
Квартира 1 спальня
Джермук, Армения
2
1
30 м²
1/4
€ 42,656
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
78 м²
3/5
€ 18,152
Квартира 1 комната
Джермук, Армения
1
1
30 м²
3/4
€ 19,967
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
78 м²
4/4
€ 36,303
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
60 м²
1/5
€ 35,395
Квартира 1 спальня
Джермук, Армения
2
1
54 м²
1/5
€ 12,525
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
67 м²
3/3
€ 33,580
Квартира 3 спальни
Джермук, Армения
4
1
87 м²
1/4
€ 36,303
Квартира 1 спальня
Джермук, Армения
2
2
83 м²
1/2
€ 63,530
Особняк 1 спальня
Джермук, Армения
2
1
40 м²
1/1
€ 27,227
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
3
1
57 м²
1/5
€ 36,303
Квартира 1 спальня
Джермук, Армения
2
1
45 м²
1/4
€ 27,227
Квартира 1 комната
Ехегнадзор, Армения
1
1
36 м²
1/1
€ 18,152
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Параметры недвижимости в Вайоцдзорская область, Армения
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