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Жильё в Вайоцдзорская область, Армения

Джермук
32
Ехегнадзор
5
38 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
€ 54,455
Квартира 3 спальни в Джермук, Армения
Квартира 3 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
€ 38,118
Особняк 3 спальни в Ехегнадзор, Армения
Особняк 3 спальни
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
€ 136,136
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/4
€ 29,950
Квартира 3 спальни в Джермук, Армения
Квартира 3 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
€ 40,841
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
€ 20,874
Квартира 2 спальни в Ехегнадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
€ 39,480
Квартира 1 комната в Джермук, Армения
Квартира 1 комната
Джермук, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
€ 22,689
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/9
€ 27,227
Квартира 1 комната в Ехегнадзор, Армения
Квартира 1 комната
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 1/5
€ 27,227
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/9
€ 36,303
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
€ 29,950
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
€ 40,841
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
€ 49,917
Квартира 4 спальни в Ехегнадзор, Армения
Квартира 4 спальни
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
€ 58,992
Особняк 2 спальни в Вернашен, Армения
Особняк 2 спальни
Вернашен, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
€ 32,673
Квартира 1 спальня в Джермук, Армения
Квартира 1 спальня
Джермук, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
€ 20,874
Квартира 1 спальня в Джермук, Армения
Квартира 1 спальня
Джермук, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
€ 42,656
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/5
€ 18,152
Квартира 1 комната в Джермук, Армения
Квартира 1 комната
Джермук, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
€ 19,967
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/4
€ 36,303
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
€ 35,395
Квартира 1 спальня в Джермук, Армения
Квартира 1 спальня
Джермук, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
€ 12,525
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/3
€ 33,580
Квартира 3 спальни в Джермук, Армения
Квартира 3 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/4
€ 36,303
Квартира 1 спальня в Джермук, Армения
Квартира 1 спальня
Джермук, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
€ 63,530
Особняк 1 спальня в Джермук, Армения
Особняк 1 спальня
Джермук, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
€ 27,227
Квартира 2 спальни в Джермук, Армения
Квартира 2 спальни
Джермук, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
€ 36,303
Квартира 1 спальня в Джермук, Армения
Квартира 1 спальня
Джермук, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
€ 27,227
Квартира 1 комната в Ехегнадзор, Армения
Квартира 1 комната
Ехегнадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
€ 18,152

Параметры недвижимости в Вайоцдзорская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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