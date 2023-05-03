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Особняки в Варденис, Армения

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2 объекта найдено
Особняк 7 спален в Варденис, Армения
Особняк 7 спален
Варденис, Армения
8 Количество комнат 1 ванных комнат 10 м² 1/1 Этаж
€ 45,410
Особняк 3 спальни в Варденис, Армения
Особняк 3 спальни
Варденис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 500 м² 1/1 Этаж
€ 15,439
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