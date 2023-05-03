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Особняки в Варденисский район, Армения

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3 объекта найдено
Особняк 7 спален в Варденис, Армения
Особняк 7 спален
Варденис, Армения
8 Количество комнат 1 ванных комнат 10 м² 1/1 Этаж
€ 45,410
Особняк 4 спальни в Хачахбюр, Армения
Особняк 4 спальни
Хачахбюр, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 36,328
Особняк 3 спальни в Варденис, Армения
Особняк 3 спальни
Варденис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 500 м² 1/1 Этаж
€ 15,439

Параметры недвижимости в Варденисский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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