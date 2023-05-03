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Квартиры в Варденисский район, Армения

Варденис
7
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Варденис, Армения
Квартира 1 спальня
Варденис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 15,439
Квартира 3 спальни в Варденис, Армения
Квартира 3 спальни
Варденис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 1/5 Этаж
€ 11,806
Квартира 3 спальни в Варденис, Армения
Квартира 3 спальни
Варденис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 5/5 Этаж
€ 14,531
Квартира 2 спальни в Варденис, Армения
Квартира 2 спальни
Варденис, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 5/5 Этаж
€ 10,898
Квартира 2 спальни в Варденис, Армения
Квартира 2 спальни
Варденис, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2/3 Этаж
€ 12,261
Квартира 2 спальни в Варденис, Армения
Квартира 2 спальни
Варденис, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 5/5 Этаж
€ 11,806
Квартира 3 спальни в Цовак, Армения
Квартира 3 спальни
Цовак, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м² 1/1 Этаж
€ 31,787
Квартира 3 спальни в Варденис, Армения
Квартира 3 спальни
Варденис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 2/2 Этаж
€ 14,531

Параметры недвижимости в Варденисский район, Армения

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