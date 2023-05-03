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Жильё в Варденисский район, Армения

Варденис
9
11 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Варденис, Армения
Квартира 1 спальня
Варденис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 15,439
Квартира 3 спальни в Варденис, Армения
Квартира 3 спальни
Варденис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 1/5 Этаж
€ 11,806
Квартира 3 спальни в Варденис, Армения
Квартира 3 спальни
Варденис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 5/5 Этаж
€ 14,531
Квартира 2 спальни в Варденис, Армения
Квартира 2 спальни
Варденис, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 5/5 Этаж
€ 10,898
Квартира 2 спальни в Варденис, Армения
Квартира 2 спальни
Варденис, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2/3 Этаж
€ 12,261
Особняк 7 спален в Варденис, Армения
Особняк 7 спален
Варденис, Армения
8 Количество комнат 1 ванных комнат 10 м² 1/1 Этаж
€ 45,410
Особняк 4 спальни в Хачахбюр, Армения
Особняк 4 спальни
Хачахбюр, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Варденис, Армения
Квартира 2 спальни
Варденис, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 5/5 Этаж
€ 11,806
Квартира 3 спальни в Цовак, Армения
Квартира 3 спальни
Цовак, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м² 1/1 Этаж
€ 31,787
Особняк 3 спальни в Варденис, Армения
Особняк 3 спальни
Варденис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 500 м² 1/1 Этаж
€ 15,439
Квартира 3 спальни в Варденис, Армения
Квартира 3 спальни
Варденис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 2/2 Этаж
€ 14,531

Параметры недвижимости в Варденисский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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