Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Гехаркуникская область
  4. Мартунийский район
  5. Варденик

Жильё в Варденик, Армения

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Сараландж, Армения
Квартира 1 комната
Сараландж, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
€ 40,841
Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
€ 108,909
Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/10
€ 90,758
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 4/9
€ 145,212
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/9
€ 120,708
Особняк 2 спальни в Маисян, Армения
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
€ 36,303
Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 519 м²
Количество этажей 1
€ 565,238
Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 12/16
€ 68,068
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/7
€ 47,194
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 5/16
€ 134,321
Особняк 4 спальни в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
€ 390,258
Особняк 6 спален в Карнут, Армения
Особняк 6 спален
Карнут, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
€ 66,253
Realting.com
Перейти