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Особняки в Ванадзор, Армения

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13 объектов найдено
Особняк 4 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Ванадзор, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 430 м² Количество этажей 2
€ 24,521
Особняк 5 спален в Ванадзор, Армения
Особняк 5 спален
Ванадзор, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 136,229
Особняк 2 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 2 спальни
Ванадзор, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 113
Особняк 2 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 2 спальни
Ванадзор, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 23
Особняк 8 спален в Ванадзор, Армения
Особняк 8 спален
Ванадзор, Армения
10 Количество комнат 4 ванных комнат 633 м² 3/3 Этаж
€ 136,229
Особняк 3 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 3 спальни
Ванадзор, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 450 м² Количество этажей 1
€ 7,720
Особняк 3 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 3 спальни
Ванадзор, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 23,613
Особняк 4 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Ванадзор, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² 3/3 Этаж
€ 53,583
Особняк 3 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 3 спальни
Ванадзор, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/2 Этаж
€ 25,429
Особняк 2 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 2 спальни
Ванадзор, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 23
Особняк 2 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 2 спальни
Ванадзор, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 3/3 Этаж
€ 75,380
Особняк 4 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Ванадзор, Армения
5 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² 1/2 Этаж
€ 22,705
Особняк 7 спален в Ванадзор, Армения
Особняк 7 спален
Ванадзор, Армения
8 Количество комнат 3 ванных комнат 427 м² 1/2 Этаж
€ 105
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